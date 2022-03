FIFA 22 e Apex Legends: i giocatori russi e bielorussi sono stati esclusi

Electronic Arts continua a muoversi in maniera decisa nei confronti della Russia e questa volta coinvolge direttamente le squadre di giocatori professionisti di FIFA 22 e Apex Legends: tutti i player di nazionalità russa o bielorussa sono esclusi dalle competizioni eSport fino a nuovo ordine.

La notizia è stata data tramite il profilo Twitter ufficiale della compagnia, in cui si espongono le ragioni di questa scelta, ad ogni modo facilmente immaginabili.

Questo è il messaggio condiviso sui canali social del publisher:

“Siamo ancora scioccati dal conflitto che si sta svolgendo in Ucraina e ci uniamo così a tante voci in tutto il mondo nel chiedere la pace e la fine dell'invasione. Siamo solidali con il popolo dell'Ucraina.

Abbiamo preso la decisione di rimuovere la Russia e la Bielorussia come paesi ammissibili nei nostri programmi di eSport. Con effetto immediato, giocatori e squadre in Russia e Bielorussia non potranno partecipare alle Global Series di Apex Legends e EA Sports FIFA 22“.