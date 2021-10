FIFA 22 da record, oltre 9 milioni di giocatori in pochi giorni

Mentre Electronic Arts pensa ad un possibile cambio di nome per la nota serie calcistica, FIFA 22 è protagonista di un lancio da record, con oltre 9 milioni di giocatori in soli 10 giorni.

Il nuovo capitolo del gioco sportivo per eccellenza sta spopolando, lanciato in anteprima il 26 settembre ha spinto all'acquisto milioni di giocatori in tutto il mondo. A comunicare gli entusiasmanti dati di vendita e l'enorme afflusso di giocatori è Cam Weber, vice presidente esecutivo di EA Sports.

Dal day one della versione early access ad oggi sono passati circa 10 giorni, FIFA 22 ha convinto 9.1 milioni di utenti ad acquistare una copia per PC, console o Stadia. Ad oggi il gioco conta oltre 460 milioni di partite giocate e quasi 8 milioni di squadre create in Ultimate Team, da sempre la modalità più apprezzata dai videogiocatori. Weber si è detto entusiasta dei risultati ottenuti e ringrazia il pubblico per il supporto e per i numerosi feedback.

“Continueremo a sviluppare incredibili esperienze per l'intera stagione. Un enorme ringraziamento va alla nostra community di appassionati di calcio.”

Nonostante il recente lancio di eFootball 2022, l'erede free-to-play di PES, FIFA dimostra ancora una volta di non temere rivali, tenendosi stretto lo scettro di miglior gioco di calcio. Ricordiamo che il nuovo FIFA 22 è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e in streaming Google Stadia, è già possibile acquistarlo su Amazon sia in copia fisica che in versione digitale.