FIFA potrebbe cambiare nome, EA ci sta pensando

In un recente comunicato ufficiale, Electronic Arts ha dichiarato di star valutando un cambio di nome per FIFA. Il prossimo capitolo del titolo calcistico potrebbe non chiamarsi FIFA 23, seguendo le orme dell'eterno rivale PES.

Il nuovo FIFA 22 è uscito il 1 ottobre per PC, PlayStation, Xbox e Google Stadia e – come accadeo gni anno – in pochi giorni ha già accolto un gran numero di giocatori. La serie sportiva di EA è da anni uno dei franchise più importanti per il publisher americano, ma forse è giunto il momento di cambiare le carte in tavola, partendo proprio dal nome.

Cam Weber, vice-presidente di EA Sports, ha dichiarato quanto segue:

“Siamo qui per creare la miglior esperienza di gioco per gli appassionati di calcio. Per fare ciò, abbiamo iniziato ad ascoltare i nostri giocatori. Gli sentiamo dire continuamente che gli aspetti più importanti sono la crescita della community, la creazione di un esperienza calcistica innovativa su tutte le piattaforme, l'impegno su ogni livello partendo dalle basi e dando maggior importanza al calcio femminile.” “Mentre pensiamo al futuro, stiamo riflettendo sulla possibilità di cambiare nome ai nostri giochi di calcio. Significa che stiamo ripensando ai nostri accordi con FIFA, separati dalle altre partnership nel mondo del calcio.”

Weber conclude ringraziando i giocatori per l'enorme supporto:

“Grazie per il supporto e i feedback su FIFA 22, non vediamo l'ora di scrivere insieme a voi il futuro del calcio.”

Dopo l'abbandono del nome PES da parte di Konami e l'arrivo del nuovo eFootball 2022, anche FIFA potrebbe cambiare nome e forse già dal prossimo anno. Non sappiamo quale possa essere il nome scelto da EA per il suo nuovo franchise sportivo, attendiamo nuovi sviluppi nei prossimi mesi e nel corso del 2022.

Intanto vi ricordiamo che FIFA 22 è protagonista di un'interessante offerta di lancio, con l'acquisto di una Xbox Series S al prezzo di 299€, si riceve in omaggio una copia digitale del nuovo capitolo targato EA Sports.