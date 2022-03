Fibra Ottica 2022: tutti gli strumenti per verificare la copertura

Dopo il debutto di Iliad con la sua nuova offerta per la Fibra Ottica, in molti vi siete interessati a questa tecnologia per la connessione internet di casa. Il prezzo vantaggioso, le offerte che gli altri operatori telefonici stanno lanciando per combattere una concorrenza così spietata e la velocità garantita vi hanno ingolosito.

Effettivamente, sono tanti gli elementi allettanti che spingono gli utenti a valutare la possibilità di attivare un'offerta con la Fibra Ottica. Tuttavia, vi spaventa il fatto che la zona in cui abitate potrebbe non essere raggiunta da questa tecnologia. E se poi attivando questa offerta non fosse possibile navigare a quella velocità o del tutto? Cosa succederebbe in quel caso?

In questo articolo vi forniremo tutti gli strumenti necessari per verificare la copertura di rete della Fibra Ottica in tutta Italia. Inoltre, risponderemo anche a questi e ad altri quesiti che potrebbero sorgere quando dovrete decidere di attivare un abbonamento di questo tipo con qualsiasi operatore telefonico.

Fibra Ottica: alcune informazioni preliminari

Prima di iniziare a vedere quali sono gli strumenti ad oggi disponibili per verificare la copertura della Fibra Ottica, è necessario fare una precisazione. Il risultato della ricerca, che dirà a un utente se quella zona è raggiunta da questa tecnologia, è sempre relativo. Infatti, potrebbe darsi che quella determinata via sia raggiunta dalla connessione, ma potrebbero nascere impedimenti per raggiungere l'effettiva abitazione del richiedente.

Per questo, tutti gli operatori permettono ai clienti di sottoscrivere l'offerta per la Fibra Ottica attivando il contratto che però risulterà attivo solo dopo l'effettiva installazione della rete. Solitamente un tecnico specializzato raggiunge l'abitazione su appuntamento e verifica che tutto possa essere realizzato senza intoppi. Inoltre, le spese di installazione sono comprese e tutto ciò che potrebbe essere extra deve comunque avere la conferma dell'utente e non comporta penali se il contratto non può essere attivato per questo.

Come verificare la copertura

Per verificare la copertura della Fibra Ottica lo strumento migliore da utilizzare è quello messo a disposizione di ciascun operatore telefonico che propone le offerte. Questo perché è un sistema specifico che rileva in modo univoco quali sono le zone raggiunte da questa tecnologia. Di seguito vi elencheremo le pagine di tutti i maggiori operatori in Italia dedicate a questa ricerca:

Inoltre, tutti gli operatori hanno un servizio “Ti richiamiamo noi” attraverso il quale, inserendo il vostro nome, cognome e numero di cellulare, sarete ricontattati da un operatore che verificherà in tempo reale la copertura della Fibra Ottica presso l'indirizzo della vostra abitazione.

Altri strumenti per verificare la disponibilità della Fibra Ottica

Esistono altri due strumenti per verificare la copertura della Fibra Ottica nella zona dove abitate. Questi due portali non sono legati ad alcun operatore telefonico, ma servono per consultare lo stato di avanzamento dei lavori e, quindi, la distribuzione di questa tecnologia su tutto il territorio italiano.

Il primo è il sito web ufficiale di FiberCop attraverso il quale troverete tantissime informazioni in merito a rete fissa e Fibra Ottica della sua struttura. Inoltre, nell'apposito pannello di ricerca, inserendo l'indirizzo e il relativo numero civico potrete verificarne la copertura.

Il secondo, molto simile, è il sito web ufficiale di Open Fiber attraverso il quale potrete verificare la sua struttura e le installazioni ad oggi disponibili oltre ai progressi sui lavori per la diffusione della Fibra Ottica in Italia.