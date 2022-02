Iliad: come verificare la copertura della nuova Fibra ottica

La nuova Fibra ottica di Iliad è arrivata e sono in molti disposti a tutto per averla con soli 15,99 euro al mese se già clienti mobile. Tuttavia, prima di procedere con la sottoscrizione dell'offerta, indubbiamente interessante e vantaggiosa, occorre verificare che la zona dove abitate sia coperta. Scopriamo insieme come controllare la copertura di rete.

Verificare la copertura della Fibra ottica di Iliad

Il prezzo della nuova Fibra ottica di Iliad è davvero interessante. Stiamo parlando, per i già clienti mobile, di 15,99 euro al mese per sempre. Altrimenti 23,99 euro al mese per sempre. Il costo di installazione sarà pari a 39,99 euro, una tantum. Stando a quanto annunciato dall'amministratore delegato, Benedetto Levi, la connessione FTTH garantirà una velocità massima fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload. Niente male davvero.

Segnaliamo però che a Milano, Torino e Bologna la velocità di connessione si abbassa fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload. Ciò dovuto alla diversa tecnologia sfruttata per la copertura di rete in queste tre città italiane dove deve distribuire connessione a più di 1,4 milioni di unità.

Dicci che ci stai facendo innamorare senza dirci che ci stai facendo innamorare. Benvenuta #iliadbox pic.twitter.com/LEHTygHJcc — iliad (@IliadItalia) January 27, 2022

Evidentemente però è necessario essere raggiunti da questa tecnologia prima di sottoscrivere l'offerta, per quanto possa essere interessante e vantaggiosa. L'operazione è facile, veloce e può essere eseguita in pochi e semplici passaggi. Per prima cosa è necessario raggiungere il sito ufficiale Iliad sulla pagina dedicata alla Fibra ottica. Scorrendo le informazioni iniziali relative ai costi vari, comparirà il link “Verifica Copertura” da selezionare.

Un format molto chiaro chiede all'utente di inserire l'indirizzo abitativo dove si vorrebbe attivare l'offerta iliadbox. Nel caso l'area fosse raggiunta, sarà possibile procedere con l'attivazione. In caso contrario, invece, si potrà indicare il proprio indirizzo email così da ricevere un avviso quando l'indirizzo inserito sarà raggiunto dalla Fibra ottica di Iliad.

Ovviamente potrebbero esserci ancora zone scoperte visto che la sua diffusione è strettamente legata all'infrastruttura di rete Open Fiber. Tuttavia abbiamo fiducia che nel breve periodo gran parte del territorio italiano sarà coperto dalla Fibra ottica di Iliad.