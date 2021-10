Fibra Iliad: possibile debutto a novembre, pronta una serrata controffensiva

L'ingresso della società francese Iliad nel mercato delle telecomunicazioni ha senza dubbio inciso sulle strategie commerciali messe in atto dalla concorrenza. Uno scenario simile è atteso anche in vista del debutto dell'operatore nel campo della telefonia fissa, specie per quanto riguarda la fibra. Secondo le indiscrezioni, un vero e proprio punto di svolta sarebbe previsto già a partire dal mese di novembre.

Rivoluzione Iliad anche nel mercato della fibra

Grazie agli accordi perfezionati con OpenFiber, Iliad è pronta per lanciarsi a capofitto nel settore della rete fissa con tecnologia fibra FTTH. Secondo le indiscrezioni, il router che l'operatore francese metterà a disposizione per il mercato italiano dovrebbe avere il nome di Iliad Box ma, ovviamente, non esiste ancora nessun tipo di conferma a riguardo. Si esclude però che il suo funzionamento possa essere garantito in caso di sola copertura ADSL. In favore dei clienti verrebbe predisposta una connessione ad internet con velocità pari ad 1 Gigabit al secondo.

Come nel caso delle offerte per telefonia mobile, anche in questa circostanza Iliad si troverebbe a fronteggiare la controrisposta delle società concorrenti. Pare infatti che Tim e Vodafone stiano già sviluppando delle offerte ad hoc, proposte mediante i rispettivi operatori virtuali Kena e Ho Mobile che, per l'ennesima volta, proveranno a contrastare lo strapotere della società d'oltralpe (a tutto vantaggio dei consumatori che potranno quindi valutare diverse e convenienti alternative).