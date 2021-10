Tim presenta il servizio satellitare Super Sat, con velocità fino a 100 Mega

Tim Super Sat è il nuovo servizio satellitare dell'operatore di telefonia, messo a disposizione dei clienti che attualmente risiedono in aree del Paese non raggiunte dalle reti fisse broadband e ultrabroadband. Grazie all'accordo in esclusiva con Eutelsat, gli utenti potranno navigare su internet con una velocità fino a 100 Megabit/secondo in download e 5 Megabit/sec in upload.

Offerta Tim Super Sat: caratteristiche e costi

L'offerta Super Sat di Tim è attiva nella quasi totalità del territorio nazionale (ad eccezione di Sicilia e Centro-Sud della Sardegna). I nuovi clienti che ne faranno richiesta potranno navigare da casa per lavoro, studio ed anche intrattenimento grazie ai contenuti esclusivi di TimVision.

Ogni mese si avranno a disposizione 100 GB di traffico web alla massima velocità. Superata tale soglia, la velocità sarà ridotta a 4 Mbps in download ed 1 Mbps in upload. Tim Super Sat prevede inoltre il pagamento di un canone mensile pari a 49,90 euro.

La compagnia fornirà al cliente un kit satellitare comprensivo di parabola e del modem Wi-Fi, oltre all’installazione completa effettuata da un tecnico specializzato. Per maggiori informazioni, visitare la pagina dedicata all'offerta sul sito ufficiale.