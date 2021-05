Un anno fa non era semplice spiegare una mascherina FFP2 ed era pressoché impossibile trovarla. A distanza di un anno tutto è cambiato ed oggi le si possono trovare in superofferta su Amazon addirittura a soli 0,42 euro cadauna. Oggi, inoltre, tutti hanno ben in mente cosa significhi la sigla FFP2, quali requisiti richieda e quale sia il grado di protezione consentito: ecco perché a questo prezzo l’offerta è qualcosa di assolutamente interessante per chiunque abbia bisogno di far scorte.

FFP2, guarda che prezzo

L’offerta è disponibile in queste ore (e durerà presumibilmente poco): chi arriva subito ha la possibilità di portarsi a casa confezioni da 20 unità al prezzo di soli 8,49 euro, prezzo decisamente al di sotto degli standard di mercato.

Nessun compromesso sulla qualità, comunque: si tratta di mascherine con la certificazione stampata sul tessuto (così come confermato dalle ottime recensioni raccolte), comode da indossare, con un valido nasello metallico e con filtri validati. Il 43% di sconto è ciò che distingue questa confezione dalle altre e per i più rapidi si tratta quindi di un’occasione da non perdere: un click qui, si sceglie la quantità desiderata (prezzo ottimo per un approvvigionamento di lungo periodo) e consegna immediata.

