Quanto enunciato in giornata dal ministro Speranza ha gettato una nuova luce su quella che sarà la fase estiva della pandemia: progressive riaperture, attenzione alta, primi timidi tentativi di ripartenza. Una cosa resta dunque confermata e riaffermata: fino all’inverno, almeno, distanziamenti e mascherine resteranno necessari per arginare ogni possibile recrudescenza. Ecco perché offerte speciali come quella odierna su Amazon consentono di mettere da parte le necessarie riserve ed abbassare così la spesa necessaria per affrontare i prossimi mesi di cautela.

FFP2, per poche ore a metà prezzo

L’offerta, che scadrà entro poche ore, è chiaramente appetibile: 20 mascherine FFP2 al prezzo di soli 8,49 euro. Lo sconto è pari al 50% rispetto al prezzo tradizionale, raggiungendo un livello che questo tipo di prodotto “F Figoal” non aveva mai raggiunto da gennaio ad oggi.

Si tratta di mascherine FFP2 certificate CE 2163, con 5 strati e ponte nasale regolabile per una perfetta indossabilità.

