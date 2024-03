Festeggia la primavera con gli sconti Internxt: risparmi fino al 75%

Internxt è un servizio cloud sicuro e rispettoso della tua privacy, perché garantisce il meglio della crittografia per proteggere i tuoi file. Grazie agli sconti primaverili, puoi risparmiare fino al 75% sui piani annuali selezionati: approfitta di questa opportunità per difendere la tua privacy online e garantire un’archiviazione sicura dei tuoi dati.

Internxt offre inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, assicurandoti la massima tranquillità nella scelta del tuo servizio cloud. Questa offerta è valida sia per gli account gratuiti che per i nuovi clienti.

Proteggi la tua privacy con Internxt

Internxt si impegna a garantire la sicurezza e la riservatezza dei tuoi dati. La suite open-source di servizi cloud crittografati assicura che solo tu abbia accesso ai tuoi file, proteggendo la tua privacy. Ogni dato è crittografato sia durante la memorizzazione che durante la trasmissione, garantendo un livello di sicurezza senza compromessi.

A ciò si aggiunge il codice sorgente, che è disponibile pubblicamente su GitHub, la conformità al GDPR e la verifica indipendente da parte di Securitum. In più, Internxt offre un’esperienza uniforme e trasparente su tutti i dispositivi e le piattaforme, grazie alla sincronizzazione automatica.

Approfitta subito degli sconti primaverili e risparmia sulle proposte annuali:

200 GB a 11,49 euro (invece di 59,88)

a 11,49 euro (invece di 59,88) 2 TB a 27,49 euro (invece di 119,88)

a 27,49 euro (invece di 119,88) 5 TB a 49,99 euro (invece di 239,88)

a 49,99 euro (invece di 239,88) 10 TB a 74,99 euro (invece di 359,88)

Iscriviti online e sottoscrivi uno dei piani in offerta fino al 75% di sconto per avere accesso a Internxt, uno tra i servizi cloud più sicuri e affidabili in cui conservare i tuoi file più importanti.