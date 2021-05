Domenica 9 maggio sarà la Festa della Mamma. Sono molti i regali che si potrebbero pensare e realizzare in questa occasione per celebrare la propria mamma, ma ce n’è uno che è più significativo (e probabilmente più apprezzato) di qualunque altro: si tratta dell’Azalea della Ricerca dell’AIRC, che può essere acquistata online su Amazon e spedita immediatamente a domicilio in tutta Italia.

Festa della Mamma, l’Azalea più bella è su Amazon

Il ricavato da questi acquisti andrà in favore della ricerca sul cancro e la vetrina di Amazon è particolarmente utile in queste occasioni in cui cautela sanitaria e potenziale maltempo potrebbero allontanare le persone dalle piazze e rendere più difficile l’acquisto delle Azalee. Su Amazon, invece, basta un click.

Oltre al prezzo dell’Azalea (20 euro) è possibile anche lasciare un’offerta aggiuntiva, così sintetizzata nelle opzioni di acquisto che Amazon mette a disposizione:

La spesa è completamente deducibile: dopo 30 giorni dall’avvenuto acquisto si riceverà una mail nella quale viene chiesta ogni informazione per l’emissione della relativa ricevuta da utilizzarsi allo scopo.

Solo una cosa non si può scegliere: il colore. Sarà il destino a portare in ogni casa la più bella delle sfumature, per celebrare al meglio la mamma con un gesto di grande sensibilità. Per far del bene basta poco: a volte basta il pensiero, a volte basta un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home