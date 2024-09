Ferro da stiro verticale accessoriato in super sconto su Amazon (-49%)

Questo ferro da stiro verticale renderà più facile e piacevole una delle faccende domestiche più noiose, ma indispensabile per avere capi sempre perfetti, specie per le occasioni più importanti. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in sconto eccezionale a soli 29,99 euro invece di 59: un minimo storico assoluto di cui ti consigliamo di approfittare prima che vada esaurito.

Ferro da stiro verticale: una genialata da non perdere

Questo ferro da stiro ti garantisce un flusso di vapore di 32 grammi al minuto con un’autonomia illimitata che ti permette di gestire i tuoi capi senza interruzioni. Pronto all’uso in soli 30 secondi, grazie alla sua potenza di 1500W ti assicura risultati efficaci in pochissimo tempo.

Lo strumento è dotato di un serbatoio dell’acqua rimovibile da 280ml facile da riempire e pulire. La piastra in acciaio inossidabile distribuisce uniformemente il calore, offrendo una stiratura precisa e delicata su ogni tipo di tessuto. Il design ergonomico rende invece l’uso comodo anche per lunghe sessioni di stiratura.

Tra gli accessori inclusi troverai una spazzola per tessuti, una pinza per pantaloni e un contenitore graduato, ideali per ottenere risultati perfetti. L’interruttore on/off è accompagnato da una spia luminosa per darti subito un feedback immediato di funzionamento.

Un apparecchio geniale e indispensabile che puoi acquistare oggi al prezzo eccezionale di soli 29,99 euro invece di 59.