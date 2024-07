Fastweb si conferma (per la quarta volta) l'operatore mobile più veloce d'Italia

Fastweb si conferma, anche per i primi sei mesi del 2024, l’operatore mobile più veloce d’Italia. A stabilirlo è Ookla, società che ha sviluppato il noto strumento Speedtest, che nel primo semestre dell’anno in corso ha confrontato i risultati dei test svolti dai clienti Fastweb in Italia, determinando per la compagnia telefonica la migliore prestazione in termini di velocità.

Quarto riconoscimento consecutivo per Fastweb

Nei primi sei mesi del 2024 Ookla – tra le società leader a livello mondiale nella data analysis e nelle applicazioni di testing per reti fisse e mobili – ha confrontato i risultati di 626.724 test svolti dai clienti Fastweb in Italia con le app mobili Speedtest per iOS e Android, calcolando lo “Speed Score” di ogni operatore.

A ottenere la migliore prestazione in termini di velocità è stata proprio Fastweb, che ha totalizzato un valore medio pari a 122.53 Mbps in download e 13.41 Mbps in upload, pari a uno “Speed Score” combinato di 109.76: il più alto registrato in Italia, che ha permesso a Ookla di conferirgli lo Speedtest Award.

Fastweb non è nuova a traguardi di questo genere, anzi: l’azienda ha infatti ottenuto lo stesso riconoscimento nel secondo semestre del 2022 e, successivamente, anche nei due semestri del 2023 per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile, attualmente la più estesa (e performante) d’Italia, coprendo ad oggi ben il 74% della popolazione.

“L’ottenimento del riconoscimento di Ookla per la quarta volta consecutiva premia la nostra strategia infrastrutturale e ci posiziona ancora una volta come leader nell’offerta di servizi performanti che rispondono alle esigenze sempre crescenti di velocità e affidabilità dei nostri clienti – ha dichiarato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb -. Gli investimenti in infrastrutture fanno la differenza e lo sviluppo della nostra rete 5G ci consente di abilitare servizi digitali avanzati, che giocano un ruolo cruciale nella trasformazione digitale del Paese”.