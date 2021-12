Fastweb Nexxt Mobile Light: 50GB a soli 5,95 euro!

Una delle promo più economiche al momento disponibili nel mercato è sicuramente la Nexxt Mobile Light del Full MVNO Fastweb Mobile.

Attualmente, tale tariffa è disponibile ONLINE fino al 15 Dicembre 2021 con costi iniziali completamente azzerati.

In pratica, pagherete solo il canone mensile che ammonta a meno di 6 euro.

Fastweb Nexxt Mobile Light: i dettagli

La promozione low-cost di Fastweb offre ben 50 Giga di traffico dati anche in 5G, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori mobili e fissi italiani e 100 SMS al mese verso qualsiasi gestore italiano. Il tutto ad un prezzo incredibile, stiamo parlando di appena 5,95 euro al mese. Anche in questa promozione proprio come nella Nexxt Mobile standard troviamo lo stesso pacchetto dedicato al roaming. Nello specifico, il traffico in roaming è disponibile in tutta Europa ma anche verso Svizzera e Regno Unito ed è comprensivo di 4 Giga di dati, 500 minuti di chiamate e 100 SMS.

La tariffa prevede l’addebito ogni mese a scelta su credito residuo oppure su metodo di pagamento. In entrambi i casi il pacchetto incluso della promo non cambia.

Inoltre, nei quasi 6 euro al mese troviamo anche alcuni servizi extra come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo. Tutti questi sono inclusi senza costi aggiuntivi.

Fatsweb garantisce il prezzo per ben 12 mesi ed inoltre non applica nessun tipo di vincolo contrattuale.

Le promozioni di questo operatore virtuale sono completamente trasparenti e senza costi extra. Inoltre, come già detto, non prevedono impegni contrattuali.

Costi ed altro

La promozione tutto incluso Nexxt Mobile Light di Fastweb è attivabile SOLO ONLINE con attivazione e spedizione della SIM GRATIS. È possibile richiedere la portabilità da qualsiasi operatore oppure l’attivazione di una nuova SIM direttamente dal link che abbiamo riportato sopra. Inoltre, tale offerta è disponibile solo fino al 15 Dicembre 2021.