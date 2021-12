Fastweb NeXXt Casa: internet flat con Modem Alexa!

Fastweb NeXXt Casa è l’offerta del provider italiano controllato dalla svizzera Swisscom che include il Modem Internet Box NeXXt con l’assistente Amazon Alexa integrato. Quest’offerta, attualmente in promozione a meno di 29 euro mensili, è disponibile fino al 28 Dicembre 2021 con la possibilità di provare il servizio per 30 giorni senza vincoli!

Fastweb NeXXt Casa: i dettagli

NeXXt Casa è una soluzione innovativa perché l’apparato incluso nell’abbonamento non è solo un Modem ma un vero e proprio oggetto di design.

La promozione in questione offre nello specifico internet senza limiti fino a 2,5 Gigabit in FTTH, chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numerazione nazionale, WOW Space, un cloud proprietario con spazio di archiviazione illimitato e Modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 ed Alexa built-in. Tutto questo a soli 28,95 euro mensili!.

Il Modem incluso nel canone mensile è davvero semplice da installare. Con questo apparato di ultima generazione è possibile creare dei profili con delle specifiche regole di navigazione.

Ad esempio, potete impostare un limite orario di utilizzo per i propri figli, escludere una lista di siti web oppure ottimizzare la navigazione per lo streaming o per il gaming. Ma grazie all’assistente vocale integrato, il vostro Internet Box NeXXt è anche un vero e proprio speaker con microfono. È quindi possibile chiedere: “Alexa, metti un po’ di musica”

Come abbiamo detto prima, l’apparato è incluso in comodato d’uso gratuito. In alternativa, è possibile aggiungere il Wi-Fi Booster a 4 euro in più al mese per sfruttare la propria connessione in ogni angolo della casa.

Inoltre, con NeXXt Casa hai la facoltà di provare per 30 giorni il servizio ed in caso di non soddisfazione puoi richiedere il recesso. In questo caso, Fastweb ti rimborsa tutti i costi sostenuti.

Costi ed altro

Fastweb NeXXt Casa non prevede nessun costo di attivazione iniziale. La promozione a meno di 20 euro al mese è disponibile ONLINE solo fino al 28 Dicembre 2021.