La Fastweb Mobile Rush 5G è la nuova promozione in edizione limitata con ben 200 Giga anche in 5G a meno di 9 euro al mese. Questa tariffa si aggiunge a quella standard con 90GB a 7,95€ al mese.

Fastweb Mobile Rush 5G: i dettagli della PROMO

La promozione attivabile da oggi ONLINE offre ben 200 Giga di dati anche in 5G, minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia e 100 SMS sempre verso qualsiasi carrier nazionale. Tutto questo a soli 8,95 euro mensili. Per l’attivazione è necessario inserire un codice IBAN. Dopodiché, sarà possibile richiedere di rinnovare la promozione tramite ricarica manuale oppure tenere l’addebito tramite conto corrente.

Fastweb da qualche giorni include da subito la navigazione sotto rete WINDTRE sia in 4G che in 5G ed inoltre prevede anche l’abilitazione del VoLTE sui device compatibili sempre senza costi aggiuntivi. Nel canone mensile troviamo anche 8 Giga di traffico dati in roaming da utilizzare in tutta Europa ma anche nel Regno Unito ed in Svizzera.

Come per la precedente Mobile Light disponibile fino al 31 Ottobre 2022 anche per questa offerta troviamo i corsi della Fastweb Digital Academy ed alcuni servizi inclusi come la Segreteria Telefonica, l’avviso di chiamata, il “Ti ho chiamato”, la verifica del credito residuo ed il Trasferimento di chiamata. Il tutto sempre senza vincoli e senza costi nascosti!

Costi ed altro

Anche in questo caso come per la promozione a meno di 8 euro al mese con 90 Giga non è presente alcun costo di attivazione iniziale. La nuovissima Mobile Rush, inoltre, è disponibile sia per chi intende passare da un altro gestore sia per chi necessita di attivare una nuova numerazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.