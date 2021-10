In questo articolo vi aiutiamo a scoprire di più sull’offerta Internet Mobile di Fastweb, analizzando anche le recensioni online degli utenti.

L’operatore Fastweb è entrato nel mondo delle telecomunicazioni nel 2008 grazie ad un accordo con H3G ed oggi, dopo vari investimenti, è uno dei maggiori operatori Full MVNO, ossia un virtuale che si appoggia ad una rete specifica ma che detiene pieno controllo del servizio offerto ai clienti. Dopo l’accordo sancito con Tre Italia, nel 2017 ha cambiato rete, diventando come già detto Full MVNO e fino al 2020 ha avuto come copertura quella di TIM. A seguito però di un altro accordo con WINDTRE le SIM Fastweb sono passate gradualmente alla nuova rete. Questa partnership tra Swisscom e l’operatore con la Top Quality Network non prevede solo uno switch di rete ma anche lo sviluppo congiunto della rete 5G e delle offerte wholesale in FTTC e FTTH.

I clienti di questo operatore sono pienamente soddisfatti del servizio così come per quanto concerne l’assistenza dedicata.

Il fattore che sicuramente fa la differenza è la trasparenza delle offerte, valore aggiunto da non sottovalutare soprattutto in un mercato come quello della telefonia.

Dal nostro canto, Fastweb è sicuramente uno degli operatori più interessanti presenti nel mercato. Le promo disponibili sono tutte incluse di 5G. Inoltre, ogni tariffa, dalla più economica alla più costosa, offre 4 Giga di internet, 500 minuti di chiamate e 100 messaggi da utilizzare in roaming nel Regno Unito, in Unione Europea, ed in Svizzera.

In cosa consiste l’offerta Fastweb Mobile: caratteristiche e prezzi

Le promozioni ad oggi disponibili di questo Full MVNO sono molto chiare e trasparenti ma allo stesso tempo economiche.

La prima offerta Fastweb mobile prende il nome di Fastweb Mobile Light e prevede mensilmente 50 Giga di internet in 5G, minuti illimitati verso tutti gli operatori sia di rete fissa che di rete mobile, 100 SMS verso tutti e 3 mesi di Discovery+ inclusi nel prezzo. Tutto questo a 4,95€ al mese.

Tale promo è disponibile soltanto attivando una delle offerte di internet a casa denominate Fastweb Casa Light o Fastweb Casa.

La Fastweb Mobile standard, invece, comprende 90 Giga di traffico dati in 5G, minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 SMS. Il tutto a soli 7,95 euro al mese.

La terza prende il nome di Fastweb Mobile Maxi ed offre 150 Giga di traffico internet in 5G, minuti senza limiti verso tutti gli operatori in Italia e 100 SMS sempre verso tutti a soli 10,95 euro mensili.

Esiste poi una promo solo internet su SIM Dati che prevede 300GB di internet a 19,95€ mensili.

Cosa sapere sull’offerta Fastweb Mobile: recensioni degli utenti online

L’offerta telefonica di Fastweb Mobile è adatta a tutti. Oltre alle promozioni voce e dati esiste anche una tariffa solo dati.

Fra poco però vedremo insieme tutto quello che c’è da sapere prima di acquistare una qualsiasi promo di Fastweb.

Com’è la copertura di Fastweb Mobile

La copertura delle SIM Fastweb per chi acquista online o nei negozi fisici è la medesima di WINDTRE. La rete dell’operatore nato a seguito della fusione tra H3G e Wind è sicuramente una delle più prestanti e veloce presenti nel nostro Paese.

Tuttavia, è possibile che alcuni già clienti di questo virtuale ancora abbiano la copertura offerta da TIM, anche se sono una minor parte.

In linea generale però i clienti con una o più schede Fastweb attive sono soddisfatti della ricezione offerta.

Com’è l’assistenza clienti di Fastweb? Ecco cosa dicono gli utenti

L’assistenza secondo le opinioni degli utenti Fastweb Mobile è molto buona se richiesta attraverso i canali social. Ad esempio, l’azienda dispone di un account dedicato per richiedere qualsiasi tipo di supporto. L’account Twitter è disponibile cercando questo nome: @FASTWEBHelp. Per i meno tecnologici Fastweb mette a disposizione anche il canale telefonico 146.

Secondo le esperienze degli utenti la maggior parte ha avuto un’assistenza migliore attraverso il canale social indicato sopra. I tempi di risposta utilizzando Twitter sono accettabili. Se però aveste bisogno di ricevere una risposta in un tempo più celere è sempre a vostra disposizione l’altrettanto ottimo 146, gratuito da utenze Fastweb.

I vantaggi dell’offerta Fastweb secondo le recensioni

L’offerta Fastweb Mobile che racchiude, come abbiamo già detto, sia soluzioni con Giga, Minuti e SMS sia una promo dedicata per chi necessita di solo internet è davvero molto interessante ed adatta a qualsiasi genere di cliente.

I vantaggi secondo i clienti che utilizzano quest’operatore sono svariati.

Il primo è sicuramente quello di avere anche per l’estero ben 500 minuti al mese e 100 SMS senza costi aggiuntivi. Inoltre, sono compresi anche ben 4 Giga da utilizzare, insieme al traffico voce già citato, in tutt’Europa, nel Regno Unito ed in Svizzera. Inoltre, sono incluse anche le chiamate verso 60 Paesi senza costi aggiuntivi.

Nello specifico, verso i soli numeri fissi troviamo i seguenti Paesi: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Repubblica di San Marino, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan ed Ungheria.

Verso mobili e fissi possiamo chiamare in Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania ed USA.

Un altro punto a favore delle offerte Fastweb è sicuramente il 5G incluso in tutti i piani che abbiamo visto.

La nostra opinione finale sull’offerta Mobile e i servizi Fastweb

Nella nostra esperienza abbiamo utilizzato Fastweb sia sul cellulare sia a casa e non abbiamo mai avuto un problema. Anche in caso di disservizi o problemi generali il servizio di assistenza clienti si è dimostrato professionale e celere nelle risposte. Ecco perché ci sentiamo di consigliarvi questo operatore. Oltre all’assistenza la rete è davvero veloce sia a casa che fuori, anche grazie al 5G incluso in tutte le promozioni.

Inoltre, le offerte sono trasparenti e prive di costi extra, cosa assolutamente da non sottovalutare.

Sia per le offerte di telefonia mobile che per quelle di telefonia fissa non sono presenti vincoli di permanenza contrattuale, il che è davvero molto interessante.

Oltre alle offerte per privati esistono anche dei piani per clienti con Partita IVA davvero molto convenienti e simili alle tariffe viste finora. In linea di massima, dunque, non possiamo che consigliarvi le offerte di Fastweb Mobile.

Perché conviene avere Fastweb sul cellulare

La risposta è molto semplice. Tutte le offerte Fastweb Mobile che trovate nei negozi autorizzati e online sono comprese di navigazione in 5G. Questo significa che se possedete uno smartphone compatibile potrete navigare con delle performance superiori rispetto alla rete 4G.

Le promozioni partono da una quota mensile pari a 4,95 ed arrivano a massimo 10,95€ ed includono oltre al bundle nazionale di minuti, SMS e Giga anche minuti senza limiti verso 60 direzioni internazionali ed anche uno specifico pacchetto per usare la propria tariffa anche fuori dall’Italia.

Oltre a queste cose, se sottoscriverete una delle promo Fastweb che abbiamo citato poc’anzi avrete inclusi anche 3 mesi gratuiti di Discovery+, senza obbligo di rinnovo.

Inoltre, come abbiamo già detto tutte le offerte telefoniche non possiedono vincoli né costi nascosti.

Inoltre, attivando la SIM online si potrà beneficiare della spedizione gratuita. Praticamente pagherete solo il primo mese d’offerta e null’altro.