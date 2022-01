Fastweb Mobile: 90GB in 5G, minuti e SMS a 7,95€

La Fastweb Mobile è una promozione dell'omonimo Full MVNO che offre ogni mese un ottimo quantitativo di traffico dati ad un prezzo davvero molto competitivo ed interessante, il tutto alla massima velocità.

La tariffa in questione che vedremo nel dettaglio tra un attimo è disponibile per tutti i nuovi clienti che intendono passare all'operatore controllato dalla svizzera Swisscom.

Fastweb Mobile: i dettagli della PROMO

La promozione di questo operatore gode di 90 Giga di traffico internet in 5G, chiamate illimitate verso tutti i gestori italiani sia fissi che mobili e 100 SMS sempre verso qualsiasi carrier. Il tutto per soli 7,95 euro ogni mese.

Questa offerta telefonica è sicuramente una delle più apprezzate per chi viaggia spesso per svago o per lavoro in Europa ma anche in Svizzera o nel Regno Unito. Fastweb, infatti, offre ogni mese ben 6 Giga di internet in roaming, 500 minuti di chiamate verso l’Italia e 100 SMS.

Inoltre, compreso nel canone mensile troviamo anche i corsi della Fastweb Digital Academy, tutti completamente gratuiti e disponibili ONLINE grazie alla piattaforma dedicata. Oltre a questi corsi formativi, la promo comprende anche la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità e la verifica del credito residuo. Anche in questo caso, i servizi sono tutti inclusi e senza costi.

L'offerta in questione è attivabile in portabilità da qualsiasi gestore mobile italiano ma anche richiedendo un nuovo numero. La tariffa a meno di 8 euro mensili prevede il rinnovo del canone mensile sia su credito residuo sia tramite l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Costi ed altro

Fastweb Mobile è acquistabile ONLINE con SIM e spedizione a carico di Fastweb solo entro il 18 Gennaio 2022, salvo proroghe. Inoltre, il costo di attivazione è anch'esso gratuito. L'unica spesa da sostenere la prima volta è di 7,95 euro che in pratica è il primo mese di promozione.