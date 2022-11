Fastweb Casa Light: FIBRA in PROVA per 30 Giorni

Fastweb Casa Light è la promo di partenza dell’operatore controllato dalla svizzera Swisscom che offre ben 30 giorni prova senza vincoli! Attualmente è disponibile ad un prezzo promozionale pari a meno di 27 euro mensili.

Fastweb Casa Light: ecco la FIBRA in prova

La tariffa di quest’oggi offre internet illimitato a casa in FTTC, FTTH o ADSL ad una velocità massima pari a 2,5 Gigabit di velocità in download e 300 Mbps in upload con il Modem FASTGate incluso ed i corsi della Fastweb Academy. Il tutto ad un prezzo da urlo! Stiamo parlando di appena 26,95 euro euro al mese senza vincoli e con 30 giorni di prova. Inoltre, sono comprese le chiamate a consumo a soli 15 centesimi di euro al minuto.

Come abbiamo detto prima, nel costo mensile ci sono i webinar gratuiti della Digital Academy, dei corsi davvero molto interessanti che potrebbero esservi utili nel mondo del lavoro.

Oltre ai corsi, per 30 giorni è possibile provare il servizio e richiedere poi il rimborso per i giorni fruiti.

Fastweb inoltre permette ai suoi clienti di attivare una o più SIM con una promozione esclusiva. Per il periodo limitato del Black Friday c’è la possibilità di richiedere la Mobile Rush con 200 Giga di internet in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 8,95 euro.

La promozione è attivabile sia richiedendo una nuova scheda sia richiedendo il passaggio da altro gestore.

Costi ed altro

La promozione per attivare internet a casa senza vincoli con Fastweb è disponibile ONLINE con attivazione gratuita e spedizione del Modem incluso nel prezzo.

L’apparato è fornito in comodato d’uso gratuito. Dunque, se disattiverete il contratto dovrete restituire il Modem entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.