Fastweb dice addio al 3G su rete TIM: pronto allo switch off

Continua il lungo processo di addio alla rete 3G per dare spazio alla diffusione del 5G e permettere un maggiore appoggio ampliando i servizi del 4G. Questo mese sono molti gli operatori telefonici mobili virtuali che stanno avvisando i loro clienti di questo importante switch off. Infatti, mancava all'appello solo Fastweb.

Proprio l'altro giorno vi avevamo parlato di Tiscali, Kena e CoopVoce che stanno abbandonando il 3G, ma in modo forzato. Questo perché tutti e tre si appoggiano su rete TIM e l'operatore telefonico nazionale già da gennaio 2022 ha iniziato a programmare la dismissione della rete di terza generazione lasciando comunque per ora intatte le aere su cui si appoggiano i suoi due MVNO diretti, Tiscali e Kena, oltre a CoopVoce che è indipendente, ma sfrutta la sua tecnologia.

All'appello, come anticipato, è arrivato anche Fastweb. Infatti, l'operatore mobile virtuale sta comunicando a tutti i suoi clienti che si appoggiano su rete TIM il prossimo switch off al 3G. Questo processo avrà inizio ad Aprile 2022 e proseguirà per tappe in tutta Italia.

Fastweb annuncia il prossimo switch off alla rete 3G

Fastweb sta avvisando tutti i suoi clienti che si appoggiano su rete TIM che presto sarà avviato il processo di dismissione della tecnologia 3G. Ciò significa che chi è in possesso di uno smartphone non compatibile con la tecnologia 4G a breve non potrà più avere accesso alla rete dati. In sostanza, non potrà più navigare, chattare e consultare i social, ma potrà solo effettuare e ricevere telefonate ed SMS. Chi si trovasse in questa situazione può consultare la nostra pagina dedicata alle offerte, ci sono smartphone davvero molto validi a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Tornando al comunicato ufficiale di Fastweb, proprio ieri l'operatore mobile ha pubblicato una nota per avvisare tutti che a partire da aprile 2022 e fino a giugno 2022 sarà avviato lo switch off della rete 3G. Ecco una parte del testo già online alla sezione Fastweb Informa:

A partire da Aprile 2022 e fino a Giugno 2022, per favorire una migliore esperienza con i servizi di nuova generazione, sarà avviato il progressivo spegnimento della Rete Mobile 3G, che sarà sostituita dalle più performanti Reti in tecnologia 4G o 5G dove disponibile.

Il processo di sostituzione coinvolgerà, progressivamente, tutto il territorio nazionale.

Per maggiori informazioni, potete scaricare il file PDF dedicato alle date di spegnimento della rete 3G per Comune di residenza. Consultando questo documento avrete modo di scoprire entro quando, indicativamente, nella vostra zona di residenza verrà spenta definitivamente questa tecnologia.