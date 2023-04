Rendi la tua casa accogliente con questo Faretto Smart in sconto

Avrai sicuramente sentito parlare di dispositivi smart per la casa. Se vuoi avvicinarti al mondo Smart Home, non puoi non partire dalle luci. Da oggi non devi più preoccuparti di interruttori, né di alzarti dal divano ogni volta per controllare se la luce in bagno sia ancora accesa. Puoi regolare e controllare l’illuminazione domestica comodamente seduto, o persino quando sei fuori casa. WiZ ti offre un Faretto Smart a soli €11,69 su Amazon, che arriverà direttamente a casa tua in un solo giorno grazie a Prime.

Questo Faretto Smart è la svolta che stavi aspettando

Questo piccolo dispositivo intelligente cambierà il tuo ambiente domestico. Collegalo alla tua rete Wi-Fi e sarà pronto in un attimo grazie alla tecnologia plug and play. Con questo piccolo Faretto Smart WiZ, con LED da 4,7W e potenza di 50W, puoi regolare a tuo piacere e in maniera graduale l’intensità della luce, da una calda (2700K) per rilassarti o leggere a una fredda (6500K) per lavorare alla scrivania, e puoi creare atmosfere uniche nella tua stanza o nel tuo studio. Puoi persino impostare la modalità automatica in base all’ora del giorno, per un’atmosfera sempre più naturale e realistica. Tutto questo è possibile grazie all’app WiZ, compatibile con iOS e Android. Essa ti consente il controllo da remoto di ciascun faretto per configurarlo, personalizzare gli effetti di luce e regolarne l’accensione e lo spegnimento anche quando sei lontano da casa.

Tramite Alexa e i più comuni assistenti vocali (quali Google Assistant) quando sei in casa ti basta utilizzare semplicemente la tua voce per illuminare ogni stanza che desideri, proprio come vuoi tu, in base alle tue esigenze di lavoro o tempo libero, e anche a seconda del tuo umore.

Approfitta subito dell’offerta di Amazon Prime e acquista un Faretto Smart a soli €11,69. Con un attacco di tipo GU10, assicurati sempre che le tue apparecchiature domestiche siano compatibili. Se cerchi, dunque, una lampadina di tipo E27, Smart WiZ può accontentarti con uno sconto incredibile.

