Lampadina Smart in sconto: per accenderla basta la tua voce

Se vuoi avvicinarti per la prima volta alla domotica e ai dispositivi intelligenti, potresti partire dall’attività più semplice e immediata: accendere e spegnere le luci della tua casa. Da oggi non devi più preoccuparti di scomodi interruttori, né di aver lasciato la lampada in salotto accesa. Controlla l’illuminazione domestica comodamente seduto sul divano o addirittura quando sei fuori casa. Prova subito questa Lampadina Smart WiZ a soli €9,99 su Amazon, con uno sconto del 33% con Prime.

Lampadina Smart WiZ: sarà lei ad ascoltarti

Questo piccolo dispositivo intelligente cambierà radicalmente il modo in cui vivi il tuo ambiente domestico. Una volta collegata al Wi-Fi, il gioco è fatto. Con questa Lampadina Smart WiZ con LED da 8.5W e potenza di 60W puoi regolare a tuo piacere l’intensità della luce, da calda a fredda (da 2700K a 6500K), e scegliere tra milioni di colori e scene preimpostate per creare atmosfere uniche nella tua stanza. Compatibile con iOS e Android, l’app WiZ ti consente il controllo da remoto, per configurare la lampadina, personalizzare gli effetti di luce e regolarne l’accensione e lo spegnimento anche lontano da casa.

Tramite Alexa e i più comuni assistenti vocali, quando sei in casa ti basterà utilizzare dei semplicissimi comandi a voce per illuminare ogni stanza che desideri, proprio come vuoi tu, in base alle tue esigenze (lavoro o tempo libero) e anche a seconda del tuo umore. Con Smart WiZ puoi persino far sì che la lampadina regoli automaticamente la sua intensità in base all’ora del giorno, per un effetto sempre più realistico e naturale anche al chiuso.

Con un attacco di tipo E27, questo piccolo dispositivo intelligente dotato di tecnologia plug and play è compatibile con la maggior parte delle apparecchiature domestiche. Approfitta dello sconto del 33% con Amazon Prime e acquista subito una Lampadina Smart WiZ a soli €9,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.