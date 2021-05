Di recente Ubisoft ha presentato il gameplay di Far Cry 6, annunciandone la disponibilità – il prossimo 7 ottobre – anche per PS4 e Xbox One, oltre che per PC e console next-gen. David Grivel, lead gameplay designer di Far Cry 6, ha dichiarato alle pagine di VideoGamesChronicle che il gioco “gira bene” anche sulle console di precedente generazione.

“Quello che posso dire, senza scendere troppo nei dettagli, è che il gioco girerà bene sia sulla precedente generazione che su Xbox Series X|S e PS5.”

Dopo il lancio disastroso di Cyberpunk 2077, gli sviluppatori di titoli cross-gen hanno dovuto fare i conti con la dura realtà. Le scarse prestazioni di PS4 e Xbox One necessitano di un consistente lavoro di ottimizzazione, specialmente per i giochi che intendono – allo stesso tempo – sfruttare le potenzialità del nuovo hardware delle console next-gen.

In attesa di mostrare agli utenti le prestazioni di Far Cry 6 su PS4 e Xbox One, Ubisoft ci tiene a far sapere che il gioco gira bene in tutte le versioni e che su PS5 e Xbox Series X raggiunge i 60fps in risoluzione 4K.

“Un dettaglio che posso aggiungere e che la nuova generazione ci ha permesso di far girare il gioco a 60 FPS in 4K, davvero ottimo. Ritengo sia questo il principale vantaggio della nuova generazione, ma ciò non significa che la generazione precedente venga abbandonata. Siamo molto molto cauti a riguardo, quindi mostreremo maggiori dettagli e informazioni molto presto.”

Intanto ricordiamo che è stato pubblicato il trailer del nuovo Far Cry 6, che mostra un gameplay dinamico simile ai precedenti capitoli, arricchito da ambientazioni ricche di dettagli e una qualità grafica visibilmente migliorata.

