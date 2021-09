Far Cry 6: nuovo gameplay mostra la modalità cooperativa

Come già accaduto con i precedenti capitoli, anche in Far Cry 6 la modalità cooperativa assume un ruolo fondamentale. Il nuovo gameplay pubblicato da IGN ci mostra 2 giocatori intenti a collaborare per combattere le truppe di Antòn Castillo.

Completare missioni e liberare avamposti in compagnia di un amico è sempre molto divertente e coinvolgente, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft porta l'esperienza coop sull'isola di Yara, un'ambientazione ricca di dettaglio e dal notevole impatto grafico. Nel filmato i giornalisti girano per la mappa in cerca di nemici da combattere, alternando fasi esplorative a combattimenti frenetici con armi da fuoco ed esplosioni.

Questo gameplay è stato registrato su Xbox Series X, la qualità grafica e la fluidità del gioco rendono giustizia alla console next-gen. Anche durante fasi di combattimento frenetiche e ricche di elementi a schermo, il frame rate risulta sempre stabile e dimostra l'ottimo lavoro di ottimizzazione eseguito da Ubisoft.

Se siete interessati al nuovo Far Cry 6, vi invitiamo a dare un'occhiata al gameplay. Ricordiamo che il gioco è previsto in uscita il prossimo 7 ottobre per PC, PlayStation, Xbox e Google Stadia, è già possibile preordinarlo su tutte le piattaforme di gioco. La copia fisica per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S è disponibile su Amazon a partire da 69,99€.

Intanto Antòn Castillo – interpretato dall'attore Giancarlo Esposito – promette di essere uno dei villain più duri e spietati di sempre e invita i giocatori a combattere il suo folto esercito.