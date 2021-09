Far Cry 6: nel nuovo video Giancarlo Esposito sfida i giocatori

Ubisoft ha pubblicato una serie di video con protagonista Giancarlo Esposito, il noto attore interpreta il villain Antòn Castillo in Far Cry 6 e sfida i giocatori a sconfiggere la sua fedele armata.

Nel filmato in questione Giancarlo Esposito ci delizia con una performance attoriale degna di nota, introduce il carisma e la potenza del nuovo villain e promette di dare del filo da torcere ai videogiocatori che cercheranno di ostacolarlo.

L'attore – che ha raggiunto il successo con le serie TV Breaking Bad e The Mandalorian – è un volto prestigioso per lo storico franchise sviluppato da Ubisoft. Il titolo FPS PVE porta con sé diverse novità rispetto al precedente capitolo, come alcune armi speciali e un comparto tecnico pronto a mettere alla prova la potenza di calcolo delle console next-gen.

Far Cry 6 è atteso in uscita il prossimo 7 ottobre per PC, PlayStation, Xbox e Google Stadia, è giù possibile preordinarlo su tutte le piattaforme di gioco. La copia fisica per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S è disponibile su Amazon a partire da 69,99€.