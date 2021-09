Stamane AMD ha pubblicato un trailer di Far Cry 6 sul proprio canale YouTube, per mostrare le prestazioni del titolo Ubisoft con applicata la tecnologia FidelityFX Super Resolution. Quest'ultima funziona in maniera quasi analoga al DLSS di Nvidia, contribuisce a migliorare le prestazioni senza compromettere la resa grafica.

Attivando l'FSR la risoluzione del gioco viene abbassata, in modo tale da facilitare il lavoro a CPU e GPU. Successivamente il software riporta il gioco alla risoluzione desiderata tramite una sofisticata operazione di upscaling video, che ricostruisce i pixel mancanti garantendo una perdita di dettaglio quasi impercettibile.

Questo sistema di ottimizzazione video si traduce in un consistente boost di prestazioni per Far Cry 6, il filmato confronta il gioco con e senza FSR e mostra un aumento di fps non indifferente.

Ricordiamo che Far Cry 6 è in uscita il prossimo 7 ottobre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Qualche settimana fa Ubisoft ha annunciato i requisiti hardware minimi e raccomandati per la versione PC del nuovo FPS open world.

Videogames