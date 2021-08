Questo fine settimana Far Cry 5 sarà giocabile gratis su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia. Il periodo di prova inizierà giovedì 5 agosto e terminerà lunedì 9 agosto, gli orari di accesso variano in base alla piattaforma scelta.

Sulle console si parte alle ore 9:01, mentre su PC Ubisoft sbloccherà l'accesso gratuito a Far Cry 5 alle ore 15:00 su Ubisoft Connect e alle 19:00 su Epic Games Store. Quest'ultimo orario vale anche per gli utenti che intendono sfruttare il free weekend tramite Google Stadia, che consente di giocare in streaming senza la necessità di scaricare il gioco.

PlayStation – Xbox : 5 agosto ore 9:01

Ubisoft Connect (PC) : 5 agosto ore 15:00

Epic Games Store (PC) : 5 agosto ore 19:00

Google Stadia : 5 agosto ore 19:00

Ubisoft non è nuova ad operazioni di questo tipo, i titoli di punta della software house francese – come Rainbow Six e For Honor – sono stati protagonisti di diversi free weekend durante gli ultimi anni. L'accesso gratuito a Far Cry 5 consentirà ai giocatori interessati di avvicinarsi al noto franchise FPS, in attesa dell'arrivo di Far Cry 6 in uscita il prossimo 7 ottobre 2021.

