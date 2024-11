Falsi Sconti e Offerte Trappola: il lato oscuro del Cyber Monday

Il Cyber Monday è sì l’occasione per fare affari, ma online ha anche un lato oscuro fatto di falsi sconti e offerte trappola. Questo perché i cybercriminali approfittano di ogni occasione per disseminare il web e le caselle di posta elettronica delle loro truffe. Quindi siamo tutti in pericolo. Perciò è necessario sapere come riconoscerle così da non cadere nella trappola.

Se nei negozi fisici ci sono alcuni furbetti che gonfiano i prezzi per poi applicare gli sconti, online i cybercriminali inviano email con promozioni troppo belle per essere vere. Si chiamano anche offerte trappola e servono come esca per ottenere dagli utenti dati personali, informazioni sensibili, dettagli di pagamento e denaro. Ecco come agiscono i criminali del web.

Solitamente si tratta di email o banner pubblicitari molto invitanti dove un prodotto particolarmente costoso è in offerta a un prezzo che ha dell’incredibile. Così l’utente cade nella trappola dei falsi sconti e delle offerte trappola pensando di fare l’affare del Cyber Monday. In realtà proteggersi da questi pericoli è molto più facile di quanto si possa pensare e non ci vogliono particolari capacità.

Come proteggersi da Falsi Sconti e Offerte Trappola durante il Cyber Monday

Quest’anno il Cyber Monday cadrà di lunedì 2 dicembre 2024, ma già da questi giorni sono in corso offerte a tema ed è per questo che è già partita l’allerta per falsi sconti e offerte trappola. I cybercriminali sono già attivi.

Come puoi proteggerti da questi pericoli che mettono a rischio i tuoi dati personali e i tuoi risparmi?