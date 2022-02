Fallout New Vegas 2, qualcosa si muove: primi contatti in Microsoft

Potrebbe davvero concretizzarsi il sogno dei fan della serie di vedere la nascita di Fallout New Vegas 2: il giornalista e insider Jeff Grubb, molto vicino all'ambiente Microsoft, afferma infatti che sarebbero nati i primi contatti interni al colosso di Redmond e allo sviluppatore Obsidian.

“È ancora molto presto, ma le persone hanno iniziato a parlare e a pronunciare queste parole: “Obsidian” e “New Vegas 2“.

È quanto ha spiegato Jeff Grubb nel corso dell'ultima puntata del suo podcast Grubbsnax, il quale ha aggiunto che parliamo comunque di qualcosa che potrebbe arrivare soltanto tra diversi anni, ma ci sarebbe almeno un interesse concreto per far sì che diventi realtà.

Fallout New Vegas 2 uscirà davvero? Cosa si sa al momento

Le prime speculazioni in tal senso sono arrivate nel momento in cui Microsoft annunciò l'acquisizione di Bethesda, che ha portato in dote ovviamente anche il franchise di Fallout. In molti hanno subito pensato ad Obsidian, acquisita l'anno prima, il team che si era occupato di Fallout New Vegas, uno spin-off lanciato nel 2010 e che si è guadagnato il plauso dei fan della serie.

Lo sviluppatore non ha mai nascosto l'intenzione di voler realizzare un seguito, come aveva confermato nel 2013 il CEO Feargus Urquhart nel corso di un'intervista, affermando di avere diverse idee in tal senso.

Il fatto che adesso il franchise e Obsidian condividano lo stesso tetto, quello degli Xbox Game Studios, rende tutto teoricamente fattibile: e, stando a queste indiscrezioni, qualche chiacchierata interna sarebbe effettivamente sorta.

È ancora presto per dire ovviamente se Fallout New Vegas 2 uscirà davvero o resterà un progetto nella mente dello sviluppatore e nelle speranze degli appassionati della serie post-apocalittica. Dopotutto potrebbe anche essere un modo per riportare in auge il franchise prima del previsto, considerato che Bethesda è al momento impegnata su Starfield e passerà poi a The Elder Scrolls 6. Un Fallout 5, insomma, non sembrerebbe proprio dietro l'angolo.

Obsidian sta lavorando su Avowed e The Outer Worlds 2, entrambi in esclusiva per PC e Xbox Series X/S.