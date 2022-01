A che punto è The Elder Scrolls 6? Ce lo dice un curriculum

The Elder Scrolls 6, il nuovo capitolo della famosa saga Bethesda e sequel del popolarissimo Skyrim, è ancora in una fase di pre-produzione. A suggerirlo è il profilo LinkedIn di una dipendente della compagnia scovato da Timur222, insider letteralmente specializzato nella ricerca di informazioni sul mondo videoludico attraverso i curriculum dei vari sviluppatori.

The Elder Scrolls VI is in pre-production. pic.twitter.com/qNGE27BiXq — Timur222 (@bogorad222) January 21, 2022

The Elder Scrolls 6 in pre-produzione: cosa significa e quando uscirà?

Non esiste ad oggi una data di uscita di The Elder Scrolls 6. Sebbene il gioco sia stato annunciato con un teaser trailer nel 2018, Bethesda Game Studios ha detto chiaramente che prima dovranno essere terminati i lavori su Starfield, la nuova IP in uscita quest'anno per PC e Xbox, e solo allora si penserà al futuro di The Elder Scrolls.

Il profilo LinkedIn della dipendente dunque non fa altro che confermare quelle che ad oggi sono le indicazioni ufficiali della compagnia: il gioco è ancora in una fase di pre-produzione, un momento quindi veramente preliminare dello sviluppo. Una volta lanciato Starfield le cose cambieranno, ma prima di vederlo in azione potremmo dover aspettare diverso tempo.

Al momento, le ipotesi suggerite da Bethesda o da Xbox stessa lasciano pensare che ottimisticamente parlando il gioco potrebbe uscire tra il 2024 e il 2025. Considerato che il motore grafico di nuova generazione sarà già pronto ed è lo stesso che verrà utilizzato in Starfield, i lavori potranno concentrarsi unicamente su altri aspetti della produzione e un periodo di tre anni appare plausibile.

Soprattutto considerato che si tratterà del primo episodio della serie ad essere sviluppato come Xbox Game Studios, in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft: le risorse a disposizione, anche in termini di personale, saranno superiori rispetto al passato e lascia dunque essere ottimisti circa tempi relativamente brevi per il lancio rispetto all'uscita di Starfield.

The Elder Scrolls 6 è in lavorazione in esclusiva per PC e Xbox Series X/S, come confermato qualche settimana fa da Phil Spencer.