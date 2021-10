Fairphone 4 5G: UFFICIALE il telefono con design modulare

Fairphone 4 5G è ufficiale; il device arriva con un processore Qualcomm Snapdragon 750G, un design modulare e una garanzia di 5 anni.

Fairphone 4 5G: le caratteristiche

L'azienda olandese Fairphone ha finalmente svelato il nuovo dispositivo. Il telefono mantiene il design modulare che abbiamo visto con il modello precedente e, di fatto, prende il posto del Fairphone 3+ lanciato lo scorso anno.

Fairphone 4 arriva come il primo smartphone 5G del marchio e sfoggia un display Full HD + da 6,3 pollici rivestito con Gorilla Glass 5. Il display presenta un design sottile della cornice con una tacca a goccia nella parte superiore.

La tacca ospita una fotocamera selfie da 25 megapixel. Il telefono modulare è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 750G che era stato precedentemente utilizzato su dispositivi di fascia media premium come il Galaxy A52 5G e il Moto G 5G.

Il processore è abbinato a 6 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione su alcuni modelli, mentre altri modelli una RAM da 8 GB con memoria interna da 256 GB. C'è uno slot per schede microSD che può essere utilizzato per espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB.

Nella parte posteriore, il terminale gode di una configurazione a doppia fotocamera comprendente un sensore Exmor IMX582 Sony da ½ pollice con OIS, zoom digitale 8x e in grado di riprendere video 4K a 30 fps o in slow motion HD a 240 fps. La seconda fotocamera è un obiettivo ultra-wide da 48 megapixel f/2.2 120 gradi per la fotografia di paesaggi. C'è anche un sensore ToF per una migliore messa a fuoco automatica.

Fairphone 4 può supportare sia una nano-SIM fisica che una eSIM, entrambe abilitate al 5G. Il device contiene una batteria da 3.905 mAh sotto il cofano. Funziona con Android 11 out of the box, ma l'azienda ha promesso di fornire una garanzia di cinque anni e il supporto Android fino 2027.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, il prodotto sarà disponibile dal 25 ottobre. Ha un costo di partenza di € 579 per il modello da 6 GB RAM + 128 GB, mentre il modello da 8 GB + 256 GB sarà venduto per € 649.