Grazie ad una recente certificazione Wi-Fi Alliance, sappiamo che è il Fairphone 4 5G è in arrivo. Poche ore fa, tuttavia, i dettagli chiave dello smartphone insieme ad i primi interessanti render.

Fairphone 4 5G: ci siamo

Innanzitutto, il telefono potrebbero essere disponibile in grigio scuro o verde e racchiudere un mento piuttosto massiccio con notch a goccia ed un modulo posteriore della fotocamera a forma di triangolo e con tre sensori. È interessante notare che non c'è traccia di un sensore di impronte digitali sul retro.

In termini di specifiche, l'indiscrezione racconta che il Fairphone 4 5G dovrebbe contenere un display da 6,3 pollici, ma per ora la risoluzione o la tecnologia del pannello sono sconosciute. Internamente, il terminale avrebbe 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, accanto ad un modello più costoso da 256 GB. Infine, l'array delle fotocamere posteriori potrebbe essere caratterizzato da un sensore primario da 48 MP, forse lo stesso utilizzato su Fairphone 3 Plus.

La linea Fairphone è diventata iconica per la sua riparabilità, ma questo potrebbe avere un costo: infatti, la versione da 128 GB del Fairphone 4 5G potrebbe costare ben 588 euro.

Presumibilmente, il Fairphone 4 5G rimarrà una versione dedicata solo all'Europa come i suoi predecessori, ma non è chiaro quando lo smartphone farà il suo debutto ufficiale.

