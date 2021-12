Fairphone 4: il device modulare convince JerryRigEverything

Fairphone 4 5G, il primo smartphone modulare con connettività 5G di FairPhone, è stato maltrattato da JerryRigEverything nel suo consueto test di resistenza a graffi, bruciature e molto altro. Fairphone 4 5G è piaciuto a JerryRigEverything sotto ogni punto di vista, soprattutto per quanto riguarda la robustezza e la capacità di offrire a ogni utente la possibilità di accedere ai componenti principali senza timore di comprometterne la funzionalità.

Fairphone 4 5G convince JerryRigEverything

Ogni componente, infatti, può essere facilmente rimosso semplicemente rimuovendo la scocca posteriore: la batteria viene via con una semplice pressione, mentre ogni altro elemento si smonta facilmente con un semplice cacciavite (disponibile in confezione). Il pannello frontale in Gorilla Glass 5 offre una buona resistenza ai graffi fino al livello 6, mentre il classico bend test sottolinea quanto la scocca in alluminio sia in grado di resistere anche alle sollecitazioni meccaniche più estreme.

L'aspetto forse più particolare che si nota nel video di JerryRigEverything è l'assenza di colla: come sempre più spesso accade, infatti, la colla viene utilizzata in lungo e in largo per mantenere le batterie nel loro vano e anche per il display. A tal proposito, il test su Fairphone 4 5G mostra quanto sia semplice rimuovere il display con l'unghia di un dito senza arrecare danni al componente.