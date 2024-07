Fai tremare la tua postazione con le CASSE Logitech al -26% su Amazon!

le cuffie son comode ma, specialmente nelle giornate estive, sono un vero inferno da tener su. Ecco perché, ogni postazione che si rispetti, dovrebbe avere anche un sistema di altoparlanti con i fiocchi! E se ne stavi cercando uno, è il tuo giorno fortunato dato che potrai prendere il Logitech Z533 a un prezzo ottimo. Stiamo parlando di appena 107,06€ anziché i classici 145,00€!

Tutte le caratteristiche delle casse Logitech

Grazia alla sua potenza di picco di 120 watt, questo sistema ti permette di godere di un’acustica al top, resa possibile dai due driver full-range da 2,5″ e dal subwoofer frontale da 30 watt. Quest’ultimo ti garantisce dei bassi che faranno tremare la tua casa a suon delle tue tracce musicali preferite o dell’ultimo Doom uscito!

Grazie alle sue connessioni multiple che ti permettono di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite ingressi da 3,5 mm e RCA, questo sistema è perfetto per essere utilizzato con computer, tablet, smartphone, console di gioco e TV! Inoltre, l’ingresso per cuffie ti consente di ascoltare la tua musica in totale tranquillità, collegando le cuffie direttamente all’unità di controllo per un’esperienza di ascolto personale e indisturbata.

Facile da configurare e utilizzare, questo sistema di altoparlanti si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia che tu lo utilizzi in ufficio o a casa. E grazie al knob di controllo potrai facilmente regolare il volume, i bassi e accendere o spegnere gli altoparlanti!

Piazza questo incredibile sistema di altoparlanti targato Logitech nella tua postazione. Risparmia il -26%, facendolo tuo a soli 107,06€ (pagandolo anche a rate, con l’opzione Confidis!).