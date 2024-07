Fai presto: questa FRIGGITRICE ad ARIA (a 36€) è quasi terminata!

Approfitta subito di questo sconto incredibile su Amazon e porta a casa la tua nuova friggitrice ad aria. Non potrai davvero trovare di meglio a questo prezzo, se non il modello di BELLA, dotato di una capienza da ben 3L, e in colorazione rossa. Grazie a questo ribasso potai portarla a casa per soli 36,70€!

Tutte le caratteristiche della friggitrice ad aria

Grazie a questo incredibile elettrodomestico multifunzione 5 in 1, potrai friggere, grigliare, cuocere, arrostire e persino riscaldare i tuoi pasti! E con la sua potenza di ben 1400 Watt, la friggitrice ad aria raggiunge rapidamente la temperatura desiderata senza bisogno di preriscaldamento.

Uno dei maggiori vantaggi delle friggitrici ad aria come questa, è che potrai (per l’appunto) friggere, con calorie rispetto ai metodi di frittura tradizionali.

Parlando di pulizia, il cestello e la griglia di cottura sono antiaderenti, rimovibili e lavabili in lavastoviglie, semplificando notevolmente la manutenzione dell’apparecchio. Ed è anche un elettrodomestico sicurissimo date le diverse funzioni integrate come lo spegnimento automatico e il controllo della temperatura, che ti permettono di cucinare senza preoccupazioni.

Per aiutarti a iniziare, la friggitrice ad aria di BELLA include anche un ricettario con diverse idee per preparare piatti particolari e salutari. Questo ti permetterà di esplorare subito le potenzialità dell’apparecchio e di sorprendere famiglia e amici con ricette nuove e gustose. È utilissimo anche per chi non ha mai avuto a che fare con una friggitrice ad aria.

Non aspettare altro tempo e prendi al volo questa incredibile friggitrice ad aria prima che finisca, pagandola solamente 36,70€, anziché 48,34€!