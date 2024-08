Fai festa in spiaggia con la CASSA Bluetooth (impermeabile!) a soli 25€

Che festa è senza una colonna sonora di sottofondo? Se anche tu non riesci a vivere senza musica, una buona cassa Bluetooth non può mancare nel tuo zaino. E grazie al corposissimo sconto Amazon del 33%, potrai far tua Anker SoundCore 2 a un prezzo di appena 25,28€!

Tutte le caratteristiche della cassa Bluetooth

Con i suoi 12W di potenza e la tecnologia BassUp, esclusiva di Anker, amplifica notevolmente le basse frequenze, regalando bassi che rendono l’esperienza di ascolto estremamente coinvolgente. A completare il quadro, il processore di segnale digitale garantisce una chiarezza impeccabile del suono, mantenendo la purezza anche ai volumi più elevati, senza alcuna distorsione.

Certificato con il grado di impermeabilità IPX7, è progettato per resistere alle intemperie, rendendolo il compagno ideale per le avventure all’aperto, che sia una giornata in piscina, una gita in spiaggia o una passeggiata sotto la pioggia. Se ciò non bastasse, la sua autonomia eccezionale ti permette di utilizzarla per 24 ore consecutive, permettendoti di ascoltare ininterrottamente per tutto il giorno senza dover ricaricare.

L’uso dell’Anker SoundCore 2 è davvero semplice anche per chi non mastica tanta tecnologia. Grazie alla connessione Bluetooth 5.0, si può contare su una connessione stabile e senza interruzioni, mentre i comandi posti sul dispositivo consentono di gestire la riproduzione musicale e le chiamate con estrema facilità. Un solo tocco basta per regolare il volume, passare al brano successivo o rispondere a una chiamata.

Rendi ogni uscita una festa grazie alla cassa Bluetooth Anker SoundCore 2 che, con lo sconto del 33%, pagherai solamente 25,28€ al posto dei classici 39,99€!