Fai-da-te e Prime Day: set chiave a cricchetto Bosch con 26 accessori in super sconto (-66%)

Ci sono ottime occasioni per il fai-da-te su Amazon in occasione dei Prime Day 2024 che si terranno oggi e per tutta la giornata di domani. Adesso ti segnaliamo questo set Bosch: una chiave a cricchetto completa di 26 accessori che può essere tua a soli 9,99 euro invece di 29,50, grazie ad uno sconto del 66%.

Le caratteristiche del set Bosch chiave a cricchetto

Questo set è la scelta ideale se stavi cercando versatilità e qualità in un unico pratico cofanetto. Troverai bit di avvitamento e cricchetti con codolo esagonale esterno da 1/4 di pollice, ideali per tutte le comuni attività di avvitamento e installazione.

Adatto a tutte le marche di utensili elettrici e cacciaviti a mano, garantisce massima flessibilità nell’utilizzo. Ecco cosa include il set:

19 bit di avvitamento da 25 mm: 4 con testa a croce PH (1, 2, 2, 3) 3 Pozidriv PZ (1, 2, 3) 3 con testa a intaglio S (4, 5, 6) 5 Torx T (10, 15, 20, 25, 30) 4 esagonali H (3, 4, 5, 6)

4 bussole con diametro di 6, 8, 10, 13 mm

1 connettore per bussole

1 portabit magnetico universale con funzione Quick Change

1 cricchetto con rotazione destrorsa/sinistrorsa

Avrai così a disposizione tutti gli strumenti necessari per affrontare una vasta gamma di lavori di avvitamento e installazione con facilità e precisione.

La qualità Bosch garantisce durata e affidabilità, rendendolo un acquisto intelligente per ogni appassionato di fai-da-te o professionista del settore. Portatelo a casa a soli 9,99 euro.