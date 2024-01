Fai attività fisica da casa con la Cyclette in SCONTO su eBay!

La cyclette HOMCOM si presenta come un’opzione eccellente per chiunque desideri un approccio efficace e divertente all’allenamento in casa, adatto a qualsiasi tipo di utente. Costruita con una robusta struttura in acciaio rinforzato, questa cyclette unisce resistenza e durabilità. I piedini regolabili assicurano stabilità su qualsiasi superficie, mentre la trasmissione a cinghia garantisce un funzionamento silenzioso e fluido, perfetto per un allenamento casalingo senza disturbare chi ci circonda.

La regolazione della resistenza rappresenta un elemento chiave della cyclette in questione, consentendo agli utenti di personalizzare l’intensità dell’allenamento. Questa flessibilità si rivela preziosa per principianti che possono iniziare con basse resistenze, progredendo gradualmente, e per atleti più avanzati che desiderano livelli di allenamento più intensi.

Il display LCD incorporato nella cyclette offre una panoramica completa dei progressi dell’allenamento, mostrando dati fondamentali come tempo, distanza, velocità, frequenza cardiaca e calorie bruciate.

Le caratteristiche aggiuntive della cyclette includono pratici dettagli come un porta telefono e un porta borraccia integrati, permettendo agli utenti di godere di musica o idratarsi durante l’esercizio. Le rotelline integrate semplificano lo spostamento della cyclette, rendendo l’esperienza di allenamento ancora più comoda e accessibile, potendo trasportare l’attrezzo da un posto all’altro senza che sia d’intralcio nel momento in cui non la usi.