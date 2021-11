Facebook: News Feed sempre più a misura di utente

Dopo l'ufficializzazione di Meta, l'ecosistema di social ed applicazioni di messaggistica sotto il controllo di Mark Zuckerberg sta andando incontro a numerosi cambiamenti, sia per quanto riguarda le funzionalità disponibili e sia in merito alla concreta fruizione dei servizi: Facebook, in particolar modo, darà presto agli utenti la possibilità di selezionare con maggiore precisione i contenuti proposti in home page.

Nel concreto, a disposizione degli iscritti ci saranno diversi strumenti per mezzo di cui selezionare quali post visualizzare con maggiore frequenza e quali, al contrario, rendere sempre meno presenti nella sezione News Feed.

Tali preferenze non riguarderanno solo la tipologia di contenuto ma anche la fonte dello stesso: si potrà ad esempio decidere di dare più risalto alle condivisioni degli amici rispetto a quelle di gruppi o pagine (e viceversa).

Chiaramente, il classico algoritmo di Facebook continuerà a funzionare ma subendo l'influenza delle suddette impostazioni, così da rendere l'esperienza di utilizzo sempre più “adeguata” rispetto alle esigenze degli utenti (aumentando, di fatto, il loro tempo di permanenza sulla piattaforma).