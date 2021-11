Facebook chiede direttamente agli utenti quali contenuti visualizzare

Facebook continua incessantemente a lavorare sul proprio algoritmo, in base a cui vengono proposti agli utenti determinati contenuti a scapito di altri. Negli ultimi giorni, in basso rispetto ai post di gruppi o pagine, potreste visualizzare due nuovi pulsanti di scelta.

L'ultima novità di Facebook

Ad alcuni di voi sarà già capitato di visualizzare le seguenti opzioni in corrispondenza di determinati post presenti nelle News Feed:

Il social network di Mark Zuckerberg ha infatti cominciato a chiedere direttamente agli utenti quali siano i contenuti e le pagine verso cui nutrono maggiore interesse. L'iniziativa ha chiaramente lo scopo di affinare sempre di più le proposte determinate dal suddetto algoritmo, in maniera tale che risultino più calzanti rispetto alle specifiche preferenze degli iscritti.

Non ci si baserà più solo sui tempi di permanenza e sulle interazioni, che pur continueranno a rappresentare delle fondamentali discriminanti: d'ora in avanti si farà affidamento anche sulle esplicite preferenze espresse.

Tuttavia, non si tratta dell'unico cambiamento che in quest'ultimo periodo sta interessando Facebook: visualizzando determinati contenuti capita di frequente che al di sotto di essi vengano proposti anche gruppi o pagine alternative in cui condividere il post o semplicemente all'interno di cui venga trattata una tematica simile.