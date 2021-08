Facebook ha appena comunicato in un post sul suo blog ufficiale, di aver aggiunto la crittografia end-to-end alle chiamate audio e video in Messenger.

Facebook Messenger: chiamate e videocall ancora più sicure

Facebook ha annunciato oggi che sta implementando il supporto per le videochiamate e chiamate audio crittografate end-to-end su Messenger. La società sta anche pianificando modifiche per i messaggi diretti di Instagram e inizierà presto a implementare tali funzionalità. L'azienda afferma:

Dal 2016, abbiamo offerto la possibilità di proteggere le tue chat di testo individuali con la crittografia end-to-end. Nell'ultimo anno, abbiamo assistito a un'impennata nell'uso di chiamate audio e video con più di 150 milioni di videochiamate al giorno su Messenger. Ora stiamo introducendo le chiamate in questa modalità di chat in modo che tu possa proteggere le tue chiamate audio e video con la stessa tecnologia, se lo desideri. Il contenuto dei tuoi messaggi e delle tue chiamate in una conversazione crittografata end-to-end è protetto dal momento in cui lascia il tuo dispositivo al momento in cui raggiunge il dispositivo del destinatario. Ciò significa che nessun altro, incluso Facebook, può vedere o ascoltare ciò che viene inviato o detto. Tieni presente che puoi segnalarci un messaggio crittografato end-to-end se qualcosa non va.

La crittografia end-to-end si sta estendendo a un gruppo di utenti che fanno parte di alcuni “test limitati” in “determinati paesi”; non di meno, tali programmatori stanno testando la possibilità di utilizzare i messaggi diretti di Instagram in un modo tutto nuovo. “Simile a come funziona Messenger oggi, devi avere una chat esistente o seguirti a vicenda per avviare un DM crittografato end-to-end”, spiega Facebook.

E in futuro, Facebook afferma che presto inizierà anche a testare la crittografia end-to-end per le chat di gruppo video e audio in Messenger. Infine, l'azienda afferma che sta aggiornando i controlli sui messaggi effimeri:

Abbiamo anche aggiornato la funzione dei messaggi temporanei all'interno delle nostre chat crittografate end-to-end. Le persone non sempre vogliono o hanno bisogno che i loro messaggi restino e i controlli del timer consentono a qualcuno di decidere quando i loro messaggi scadono nella chat. Abbiamo aggiornato questa impostazione per fornire più opzioni alle persone nella chat per scegliere la quantità di tempo prima che tutti i nuovi messaggi scompaiano, da un minimo di 5 secondi a un massimo di 24 ore.

