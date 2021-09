Facebook annuncia i nuovi Portal Go e Portal Plus

Facebook annuncia il nuovo Portal Go alimentato a batteria, ridisegnato e tutto nuovo. Nella presentazione ha svelato anche il Portal Plus.

Facebook Portal Go e Plus: le caratteristiche

Facebook ha tenuto un evento a sorpresa ieri; precisamente è il secondo lancio di prodotto in un mese. Il gigante della tecnologia noto per le sue piattaforme di social media ha annunciato nuovi modelli dei suoi dispositivi pensati per le videochiamate facenti parte della line-up Portal. Il nuovo Portal Go è il suo primo alimentato a batteria, mentre il Portal Plus ha un nuovo design e un display più piccolo.

Il primo ha un pannello da 10 pollici e, a differenza degli altri modelli, ha una batteria integrata che permette di essere trasportato in giro mentre si effettuano call/videocall. Facebook afferma che la batteria fornirà fino a 5 ore di conversazione su una videochiamata singola di Messenger e fino a 14 ore di riproduzione con lo schermo spento.

Come i precedenti dispositivi Portal, anche questo ha una fotocamera wide da 12 MP che seguirà automaticamente chi è a fuoco. Può anche venir utilizzato come altoparlante Bluetooth e ora supporta Spotify e Pandora.

Il Portal Plus è più piccolo rispetto al modello da cui deriva: ha un pannello da 14 pollici (2140 x 1440) contro i 15,6 pollici della generazione precedente. Inoltre, non ha quel supporto girevole che gli consentiva di ruotare il display passando da orizzontale a verticale. Tuttavia, molte persone potrebbero preferire questo nuovo design in quanto occupa anche meno spazio.

Dispone anche di una camera da 12 MP e, proprio come tutti i Portal, c'è un otturatore per la privacy. Ci sono anche pulsanti fisici per scollegare la fotocamera e il microfono.

Facebook ha anche annunciato alcune nuove funzionalità software come la “modalità domestica”, che consente di condividere il Portal con la propria famiglia e ha dichiarato che sarà possibile configurare l'accesso a determinate app e contatti, in modo che i figli possano utilizzare il prodotto per chiamare i parenti e i contatti sicuri.

Infine, questi articoli supportano Zoom e riceveranno supporto per Microsoft Teams a dicembre.

Portal Go sarà acquistabile per $ 199 mentre il nuovo Portal Plus avrà un prezzo di $ 349. Sono già disponibili per il preordine e saranno acquistabili a partire dal 19 ottobre.