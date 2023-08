F1 23 per PS5: l'adrenalina delle corse in SUPER sconto

Se sei un appassionato di corse automobilistiche e giochi su PS5, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere l’emozione della Formula 1 come mai prima d’ora con F1 23. E ora, con un incredibile sconto del 25% su Amazon, l’occasione di metterti al volante dei bolidi più veloci del mondo è ancora più attraente. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 59,98 euro.

F1 23 per PS5: un’occasione da prendere al volo

L’iconica modalità narrativa Braking Point fa il suo ritorno in F1 23, ma questa volta con una dose ancora più intensa di azione e adrenalina. Prendi parte a storie emozionanti e immergiti nel mondo di rivalità, tensioni e trionfi del mondo delle corse. Ogni curva, ogni sorpasso e ogni vittoria avranno un significato ancora più profondo grazie a questa modalità coinvolgente.

F1 23 non solo si basa sulle emozioni familiari dei circuiti tradizionali, ma introduce anche due nuove ambientazioni mozzafiato: il Las Vegas Street Circuit negli Stati Uniti e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar. Questi circuiti ti metteranno alla prova con sfide uniche e un’atmosfera spettacolare, garantendo un’esperienza di guida mai vista prima.

L’esperienza di guida in F1 23 è stata trasformata grazie al feedback diretto delle vere scuderie di Formula 1. Sia che tu preferisca il controller o un volante, la manovrabilità delle vetture è stata notevolmente migliorata, offrendoti un controllo più preciso e coinvolgente su ogni curva e rettilineo.

Un elemento che mancava da nove anni fa finalmente ritorno in F1 23: le bandiere rosse. Questo nuovo elemento strategico porta un ulteriore livello di sfida al gioco, costringendoti a rivedere le tue strategie di gara ogni volta che si verifica una situazione di interruzione. Gli imprevisti diventano ancora più emozionanti quando ogni secondo conta.

Con F1 World, un innovativo hub centrale, avrai a disposizione un nuovo modo emozionante di sperimentare le diverse modalità di gioco. Un luogo dove puoi immergerti nell’universo della Formula 1, personalizzare il tuo pilota, gestire la tua squadra e affrontare sfide uniche.

L’offerta del 25% di sconto su Amazon rende l’acquisto di F1 23 per PS5 un’opportunità da cogliere al volo. Non lasciarti sfuggire l’occasione di diventare un campione di Formula 1, vivendo l’emozione delle corse ad altissima velocità e imparando le strategie che portano alla vittoria. Accendi il motore e preparati per una corsa indimenticabile con F1 23 59,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.