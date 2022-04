F1 22 è ufficiale: dettagli, data di uscita e trailer del nuovo gioco

F1 22 è il nuovo videogioco ufficiale del Campionato Mondiale di Formula Uno 2022. Il titolo è stato annunciato oggi da Codemasters ed Electronic Arts, presentandolo esattamente come è iniziata questa stagione della massima competizione automobilistica: la più grande rivoluzione da oltre un decennio, grazie alle nuove auto ibride e le nuove regole, incluse le gare Sprint.

Il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S a partire dall’1 luglio 2022 e supporterà su PC la VR tramite Oculus Rift e HTC Vive. In allegato il breve teaser trailer.

F1 22: tutto quello che c’è da sapere al momento

Il comunicato stampa inviato dal produttore elenca un po’ quelle che saranno le novità del gioco. Saranno presenti ovviamente auto, scuderie, piloti e tracciati del campionato mondiale di F1 2022, incluso l’inedito circuito del Gran Premio di Miami, che si correrà a maggio. Ci saranno inoltre le versioni aggiornate dei tracciati di Australia, Spagna e Abu Dhabi.

Debutta, come da indiscrezioni, l’inedito F1 Life, un hub personalizzabile in cui i giocatori potranno sfoggiare la loro collezione di supercar, abbigliamento e accessori guadagnati tramite il gioco, il Podium Pass e il negozio di marca incluso nel titolo.

Spicca anche l’inserimento della giornata di gara ridefinita, che darà modo agli utenti di personalizzare il loro weekend con le nuove opzioni “Immersive” e “Broadcast“, pensate per influenzare i giri di formazione, i momenti con la safety car e i pit stop. Con Immersive, i giocatori dovranno affrontare specifiche sfide di rischio ricompensa, mentre con Broadcast si avrà una cinematica controllata per mantenerli vicini all’azione.

Dal punto di vista del gameplay debutta la nuova intelligenza artificiale che si adatta alle caratteristiche del giocatore, livellandosi a seconda delle sue abilità. Tornano, infine, tutte le modalità già apprezzate in F1 2021, che saranno migliorate in questa edizione, come “La Mia Squadra”, la “Carriera” e le varie possibilità per il multiplayer.

F1 22 uscirà l’1 luglio 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. È già possibile effettuare il pre-order della Champions Edition.