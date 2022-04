F1 2022: lieve ritardo a causa di un passo indietro su una novità?

Una delle novità principali di F1 2022 sarebbe dovuta essere l'introduzione delle supercar: una feature che avrebbe permesso ai giocatori di collezionare e guidare delle auto in modalità solitaria e utilizzarle per gareggiare con altri utenti in multiplayer. Sembra che non sarà così.

Un nuovo report del giornalista e insider Tom Henderson, pubblicato ancora una volta su XFire.com, ci informa che ci sarebbe stato un forte passo indietro da questo punto di vista, probabilmente spinto anche dalla FOM, il management che gestisce il circus della Formula Uno.

F1 2022: passo indietro sulle supercar, lieve ritardo in vista?

Alcune fonti vicine al progetto sostengono infatti che le supercar non saranno più legate in alcun modo al multiplayer. Rimarranno sempre presenti, ma vincolate soltanto alla modalità “Prova a Tempo” e in qualche modo alla “Carriera“. Probabilmente, immaginiamo, si tratterà di premi che potremo ottenere nel corso della stagione, magari completando degli eventi storici.

La ragione dietro questa decisione sarebbe da ricondurre a pressioni da parte della FOM, la principale società operativa del Gruppo della Formula Uno, che avrebbe richiesto un peso minore circa l'introduzione delle Supercar in F1 2022. Tom Henderson non è sicuro se il suo precedente report, che aveva anticipato la notizia, abbia influito in tal senso. Probabilmente però hanno pesato le critiche rivolte agli sviluppatori dalla community dopo che la notizia è trapelata.

F1 2022 deve già affrontare un pesante cambiamento regolamentare, che ci ha regalato auto completamente diverse rispetto l'era turbo-ibrida introdotta nel 2014 e valori in pista profondamente mutati a confronto con il 2021. Per questo, non ci si aspettano grosse novità dal punto di vista delle modalità e delle funzionalità, confermando quanto di buono si era visto con F1 2021.

Naturalmente, F1 2022 verrà lanciato includendo tutti i circuiti del Campionato Mondiale 2022, eliminando del tutto Sochi, l'autodromo russo rimosso dal circus dopo l'invasione dell'Ucraina. Vedremo la nuova pista di Miami e anche il tracciato destinato a sostituire la Russia: si parla di Qatar, Cina e Portogallo, piste che potrebbero essere introdotte in un secondo momento con un DLC gratuito come avvenuto lo scorso anno con Imola, Jeddah e, appunto, Portimao.

È confermato ancora una volta che la modalità Storia verrà messa da parte, almeno per questa stagione, per concentrarsi su un inedito hub giocatore chiamato F1 Life, in cui potremo gestire vari aspetti della vita di un pilota di Formula Uno.

F1 2022 non ha ancora una data di uscita confermata, né una data di presentazione, ma potrebbe arrivare tra luglio ed agosto.