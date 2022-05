F1 22: acquistalo in offerta al miglior prezzo del web

F1 22 è uno dei giochi più attesi della prossima estate, specialmente da parte degli appassionati dello sport motoristico più importante al mondo. Il campionato mondiale di Formula Uno 2022 ci ha consegnato quest’anno una rivoluzione in griglia, fatta non solo di nuovi regolamenti e nuove auto, ma anche di una Ferrari fortemente competitiva, che può giocarsi il titolo per mettere fino ad un digiuno che dura da 15 anni.

Il gioco includerà ovviamente tutte le scuderie, i piloti, le auto e i circuiti del campionato ufficiale, con la nuova modalità F1 Life che ci permetterà di guidare anche delle auto un po’ più tradizionali. Non mancheranno ovviamente le rinnovate Modalità Carriera Scuderia e Pilota, oltre alle diverse possibilità offerte del multiplayer.

F1 22: dove acquistarlo al miglior prezzo

Se vuoi già prenotare F1 22 per essere pronto al lancio previsto il prossimo 1 luglio abbiamo selezionato per te alcune delle migliori offerte del web, ognuna per piattaforma:

Ti ricordiamo che i prezzi possono variare da qui al lancio previsto per il prossimo 1 luglio, quindi se adocchi un’offerta che ritieni sia imperdibile ti suggeriamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

F1 22 sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

