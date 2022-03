F1 2022: addio alla Story Mode, arriva una grande rivoluzione

La stagione 2022 di Formula Uno che inizierà il prossimo 18 marzo in Bahrein è quella dei grandi cambiamenti: sta arrivando l'atteso cambio regolamentare che ci regalerà macchine diverse, valori presumibilmente azzerati e, in teoria, ancora più spettacolo su pista. E anche F1 2022, il videogioco ufficiale, potrebbe allinearsi alla filosofia della rivoluzione.

Un rapporto pubblicato dal noto insider Tom Henderson per XFire.com disegna un quadro molto interessante per il nuovo gioco di corse di Codemasters: a cominciare dall'introduzione dell'inedita modalità F1 LIFE, che andrebbe a sostituire la Story Mode che di fatto non ha mai conquistato gli appassionati.

F1 2022: arriva F1 Life, in cosa consiste la nuova modalità?

Premesso che si tratta di informazioni che devono essere confermate ufficialmente, Tom Henderson spiega che F1 LIFE permetterà ai giocatori di vivere in prima persona quella che è la vita dei piloti fuori dalle piste, dandogli l'opportunità, ad esempio, di collezionare diversi oggetti di lusso.

Questi includeranno orologi costosi e occhiali firmati ma, soprattutto, delle supercar, che potranno essere collezionate e guidate su pista. Le vetture faranno parte anche del multiplayer online dando la possibilità di sfidare quelle di altri giocatori su ognuno dei 23 circuiti ufficiali del mondiale di Formula Uno.

La fonte tiene a precisare che si tratta di un qualcosa in più, che non andrà ad intaccare le altre funzionalità storiche della serie, a cominciare dalla modalità Carriera. F1 2022, tuttavia, farà una sola rinuncia: la Story Mode, che in questo capitolo verrà totalmente rimossa ma potrebbe comunque tornare in F1 2023. A quanto pare, lo sviluppatore avrebbe rinunciato al suo inserimento solo per questione di tempo e per concentrarsi, appunto, sulla nuova F1 Hub.

Inoltre, come si è parlato già per FIFA 23, anche F1 2022 dovrebbe garantire il supporto al cross-play, cioè la possibilità di giocare con i propri amici a prescindere dalla piattaforma d'uso: PC o console Xbox e PlayStation. E, per completare il quadro, pare vi sarà anche il supporto al VR: il PlayStation VR2 potrebbe entrare in questo ragionamento? Staremo a vedere.

Infine, tiene banco la situazione Russia: come nel mondiale ufficiale, pare che Codemasters ed EA abbiano già deciso di rimuovere il circuito di Sochi. Non si sa ancora da quale verrà sostituito: si è parlato di Portimao, in Portogallo, ma è ancora presto per eventuali annunci ufficiali.

F1 2022 dovrebbe essere in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.