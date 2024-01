ExpressVPN: la VPN che funziona davvero oggi a un prezzo speciale (49% di sconto)

Il piano di 1 anno di ExpressVPN è in offerta a 6,34 euro al mese per 12 mesi anziché 12,30 euro, per effetto del 49% di sconto sul prezzo di listino. In più la promo prevede 3 mesi extra gratuiti, con larghezza di banda illimitata e supporto clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Nel corso degli anni, ExpressVPN si è guadagnata la fama di “migliore VPN per gli italiani per navigare in sicurezza in Italia e nel mondo”. Un servizio che funziona davvero, affidabile e veloce, una delle soluzioni migliori del settore oggi in offerta speciale.

ExpressVPN: il piano di 1 anno è in sconto del 49%

La velocità della connessione Internet, la sicurezza online avanzata e la compatibilità estesa a tutti i dispositivi, fanno di ExpressVPN una delle VPN migliori in circolazione. In aggiunta a tutto questo è da segnalare anche la larghezza di banda illimitata, indispensabile durante le lunghe sessioni di gaming e la visione in streaming di un evento in diretta.

Un altro suo punto di forza è l’utilizzo della miglior crittografia del settore. ExpressVPN si avvale infatti della crittografia AES-256, oggi riconosciuta come lo standard più affidabile dagli esperti. Privacy che viene ulteriormente salvaguardata dalla tecnologia TrustedServer, l’innovativa tecnologia server del servizio che fa sì che nessun dato venga salvato su un hard disk.

Approfitta ora dell’ultima offerta di ExpressVPN, così da attivare il miglior servizio VPN per l’Italia a soli 6,34 euro al mese invece di 12,30 euro al mese per il primo anno. E se non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.