ExpressVPN è in offerta a metà prezzo con 3 mesi gratis

In queste ore ExpressVPN ha lanciato una nuova offerta speciale: il piano di 12 mesi è disponibile a 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro, per effetto del 49% di sconto, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo. E qualora il servizio non soddisfi le aspettative iniziali, è sempre possibile richiedere il rimborso gratuito di 30 giorni.

Le tre caratteristiche chiave di ExpressVPN sono: la velocità di connessione superiore alla media, le funzionalità di sicurezza online avanzate, e la possibilità di proteggere con un unico abbonamento fino a 8 dispositivi, potendo contare sulla piena compatibilità del servizio con le principali piattaforme oggi in uso.

ExpressVPN: il piano di 12 mesi in sconto del 49%

Se si sta prendendo in considerazione un servizio VPN per guardare eventi in diretta in streaming e/o per non subire limitazioni di banda quando si gioca online da soli o con gli amici, ExpressVPN può rappresentare una delle prime scelte per la velocità di connessione dei suoi server. A questo proposito, il servizio in questione può vantare postazioni di server VPN in più di 105 Paesi, offrendo così la più ampia libertà di scelta possibile.

Alla velocità si unisce poi un’ottima attenzione sulla sicurezza. A partire dall’utilizzo della crittografia AES a 256 bit, al momento lo standard più affidabile per gli esperti. C’è poi l’impiego della tecnologia proprietaria TrustedServer, grazie alla quale nessun dato viene salvato su un hard disk. A tutto questo si aggiunge infine una ferrea politica no-log: ciò significa che nessun membro del team conserva dati che potrebbero collegare l’utente a un qualsiasi tipo di attività online.

Con l’offerta in corso, il piano di 12 mesi di ExpressVPN è in offerta a 6,67 euro al mese anziché 12,95 euro. Oltre poi al 49% di sconto, gli utenti beneficiano anche di 3 mesi aggiuntivi gratuiti e della garanzia di rimborso di 30 giorni.