Evolution Level lancia il suo e-commerce per ricondizionati: COUPON -15% su tutto il catalogo

Evolution Level ha lanciato il suo e-commerce dedicato ai dispositivi ricondizionati, puntando a diventare un riferimento per chi cerca tecnologia di qualità al giusto prezzo, con un occhio all’ambiente. Che tu stia cercando uno smartphone, un laptop o un tablet, Evolution Level ha ciò che fa per te. Il catalogo è ampio e comprende dispositivi dei brand più noti, per rispondere a ogni esigenza, dal lavoro allo studio, fino al semplice intrattenimento.

Risparmi e aiuti l’ambiente, senza pensieri

I dispositivi ricondizionati proposti da Evolution Level passano attraverso un rigoroso processo di ricondizionamento articolato in 56 controlli di qualità. Questo garantisce funzionalità e prestazioni paragonabili al nuovo. Inoltre, ogni dispositivo viene fornito con una batteria con capacità minima dell’85%, ma, per chi desidera il massimo, è possibile richiedere una batteria nuova con un piccolo sovrapprezzo.

Evolution Level punta tutto sulla trasparenza e la soddisfazione del cliente:

Garanzia di 24 mesi , con sostituzione gratuita in caso di malfunzionamento.

, con sostituzione gratuita in caso di malfunzionamento. Consegna rapida in 24-48 ore per non farti aspettare.

per non farti aspettare. Reso gratuito entro 14 giorni, se cambi idea.

Grazie a un sistema intuitivo sul sito, puoi richiedere la sostituzione in caso di problemi e ricevere supporto in tempi brevi.

Ritiro del tuo usato: facile e vantaggioso

Vuoi liberarti di un vecchio dispositivo? Evolution Level lo ritira tramite un processo semplice e veloce, con una valutazione onesta seconda la seguente procedura:

Compila il form di auto-valutazione online per stimare il valore del tuo dispositivo. Spedisci gratuitamente il prodotto. Una volta ricevuto, verrà verificato per confermare lo stato dichiarato. In caso di discrepanze, riceverai una proposta di valutazione alternativa. Se non accetti, il dispositivo ti sarà restituito gratuitamente.

Il Mercato dei Ricondizionati in Italia: Una Crescita Promettente

Il mercato dei dispositivi ricondizionati sta vivendo un vero boom in Italia, trainato dalla crescente consapevolezza dei consumatori verso soluzioni più sostenibili ed economiche. Secondo recenti ricerche fatte da Recommerce, il 50% degli italiani è disposto ad acquistare uno smartphone ricondizionato da professionisti specializzati, segno di una fiducia crescente verso prodotti che garantiscono qualità e convenienza. Inoltre, il 34% degli italiani ha già rivenduto il proprio vecchio smartphone, alimentando un ecosistema virtuoso di riuso.

Acquistare un dispositivo ricondizionato non è solo una scelta conveniente – con prezzi ridotti rispetto al nuovo – ma anche una mossa intelligente per chi cerca affidabilità, grazie alla presenza di garanzie e controlli di qualità. In un contesto in cui il 65% dei consumatori cita il prezzo come motivazione principale, i ricondizionati rappresentano una risposta ideale, combinando risparmio e attenzione all’ambiente.

